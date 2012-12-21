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Денисов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1941

Дата смерти

21.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1941

Отец: Денисов Павел Иванович

Мать: Денисова (муравьева ) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Алекей Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Дина Николаевна

Смерть
21.12.2012
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