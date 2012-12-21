Денисов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1941
Дата смерти21.12.2012
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Алекей Алексеевич
Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Денисова Дина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Дина Николаевна
Смерть
21.12.2012