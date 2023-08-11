Ершов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Ершова (Канищева) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Ершова (Канищева) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова (Канищева) Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно

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