Ершова (Канищева) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Ершов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Ершов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Георгий
Смерть
Неизвестно