Ершова (Канищева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова (Канищева) Анастасия Петровна

Ершова (Канищева) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Канищева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Ершов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Ершов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Георгий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close