Панин Трифон (Трофим) Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Панин Ермолай Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: (Панина) Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: Панина Аксинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Панина Аксинья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно