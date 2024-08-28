Панин Трифон (Трофим) Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Трифон (Трофим) Ермолаевич

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Панин Ермолай Васильевич

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Аксинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: (Панина) Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: Панина Аксинья Дмитриевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Панин Иван Трофимович

Мать ребёнка: Панина Аксинья Дмитриевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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