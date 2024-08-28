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Панина Аксинья Дмитриевна

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Трифон (Трофим) Ермолаевич

Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: (Панина) Матрона Трофимовна

Отец ребёнка: Панин Трифон (Трофим) Ермолаевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Панин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Панин Трифон (Трофим) Ермолаевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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