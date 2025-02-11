Загородний Филипп Семенович
мужской, родился Неизвестно
умер 1937
ОтецЗагородний СемёнНеизвестно г.р.
Дети
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Отец: Загородний Семён
Мать: не указана
Дочь: Мартемьянова (Загородняя) Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна
Дочь: (Загородняя) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна
Дочь: (Загородняя) Феодора Филипповна
Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна
Сын: Загородний Белоцерковка Петр Филиппович
Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна
Сын: Загородний Иван Уч. Вов Филиппович
Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна
Дочь: (Загородняя) Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна
Сын: Загородний Василий Уч. Вов Филиппович
Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна
Дочь: Малинина (Загородняя) Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна