Загородний Филипп Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Загородний Филипп Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер 1937

Отец
Загородний СемёнНеизвестно г.р.
Дети
Мартемьянова (Загородняя) Варвара Филипповна1907 г.р.
(Загородняя) Мария Филипповна1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загородний Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мартемьянова (Загородняя) Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Загородняя) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Загородняя) Феодора Филипповна

Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Загородний Белоцерковка Петр Филиппович

Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Загородний Иван Уч. Вов Филиппович

Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Загородняя) Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Загородний Василий Уч. Вов Филиппович

Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Малинина (Загородняя) Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Загородняя (Загородняя) Ефимия Моисеевна/ Максимовна

Смерть
1937

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