Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Загородняя) Феодора Филипповна
(Загородняя) Феодора Филипповна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Пол
Женский
Отец
Загородний Филипп Семенович
Мать
Загородняя (Загородняя) Ефимия Максимовна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Загородний Филипп Семенович
Мать:
Загородняя Ефимия Максимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия