Дмоховский Адольф Алозиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмоховский Адольф Алозиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

15.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1838

Жена: Крюкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Дмоховский Михаил Адольфович

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тихоцкая Софья Адольфовна

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Дмоховский Лев Адольфович

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмоховский Константин Адольфович

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделаида Адольфовна

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.03.1873
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