Дмоховский Адольф Алозиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти15.03.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.09.1838
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дмоховский Михаил Адольфович
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тихоцкая Софья Адольфовна
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дмоховский Лев Адольфович
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмоховский Константин Адольфович
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аделаида Адольфовна
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.03.1873