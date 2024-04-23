Молчанова (Лавриненкова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Лавриненкова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

12.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1979

Отец: Лавриненков Николай Никифорович

Мать: Лавриненкова (Башкирцева) Лариса Ивановна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Олег Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.01.2009

Дочь: Молчанова Милана Олеговна

Отец ребёнка: Молчанов Олег Викторович

Рождение ребёнка
19.06.2012

Сын: Молчанов Владимир Олегович

Отец ребёнка: Молчанов Олег Викторович

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