Молчанова (Лавриненкова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.01.2009
Дочь: Молчанова Милана Олеговна
Отец ребёнка: Молчанов Олег Викторович
Рождение ребёнка
19.06.2012
Сын: Молчанов Владимир Олегович
Отец ребёнка: Молчанов Олег Викторович