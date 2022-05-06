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Печников Алексей Фёдорович

Место рождения

Логиново, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

20.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Печников Фёдор Данилович

Мать: Печникова Анна Павловна

Логиново, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Печников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Печникова Евдокия Яковлевна

Логиново, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Между 1926 и 1928

Жена: Печникова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Каталикова (Печникова) Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Печникова Евдокия Яковлевна

Логиново, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.10.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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