Печников Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти20.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: Печников Фёдор Данилович
Мать: Печникова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Печников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Печникова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Между 1926 и 1928
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Каталикова (Печникова) Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Печникова Евдокия Яковлевна
Смерть
20.10.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург