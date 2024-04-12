Мотова Комлева Гертруда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотова Комлева Гертруда Александровна

Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.03.1950

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

Ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1950

Отец: Мотов Александр Флегонтович

Мать: Мотова Окунева Александра Васильевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комлев Аркадий Андреевич

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