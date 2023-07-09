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Мотов Александр Флегонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мотов Флегонт Андреевич

Мать: Мотова Харичева Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
06.10.1936

Дочь: Мотова Дедукова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
26.11.1941

Дочь: Мотова Яценко Галина Александровна

Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
04.03.1950

Дочь: Мотова Комлева Гертруда Александровна

Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотова Окунева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотова Грушина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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