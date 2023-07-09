Мотов Александр Флегонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
06.10.1936
Дочь: Мотова Дедукова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1941
Дочь: Мотова Яценко Галина Александровна
Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
04.03.1950
Дочь: Мотова Комлева Гертруда Александровна
Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотова Грушина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Мотова Окунева Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно