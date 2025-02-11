Коростин Стефан Евтихиев 01.08.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Коростин Стефан Евтихиев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.08.1858, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Коростин Евтихий Гавриилов1835 г.р.
Мать
Коростина Евдокия Солдатская Падчерица Максимова1834 г.р.
Супруги
Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева08.06.1856 г.р.
Дети
Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова10.12.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1858

Отец: Коростин Евтихий Гавриилов

Мать: Коростина Евдокия Солдатская Падчерица Максимова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.12.1885

Дочь: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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