Коростин Стефан Евтихиев
мужской, родился 01.08.1858, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКоростин Евтихий Гавриилов1835 г.р.
МатьКоростина Евдокия Солдатская Падчерица Максимова1834 г.р.
Супруги
Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева08.06.1856 г.р.
Дети
Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова10.12.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1858
Бракосочетание
23.10.1877
Рождение ребёнка
10.12.1885
Дочь: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Коростина (Требунских) Акилина Порфирьева
Смерть
Неизвестно