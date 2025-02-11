Алексей Егоров
мужской, родился 1832, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕгор Степанов1808 г.р.
МатьЕлена Прокофьева1807 г.р.
Супруги
Прасковья Иванова1825 г.р.
Дети
Федосья Алексеева1853 г.р.
Ефросинья Алексеева1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Егор Степанов
Мать: Елена Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ефросинья Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно