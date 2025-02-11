Алексей Егоров 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1832, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Егор Степанов1808 г.р.
Мать
Елена Прокофьева1807 г.р.
Супруги
Прасковья Иванова1825 г.р.
Дети
Федосья Алексеева1853 г.р.
Ефросинья Алексеева1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Егор Степанов

Мать: Елена Прокофьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ефросинья Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

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