Егор Степанов 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1808, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
СтепанДо 1788 г.р.
Супруги
Елена Прокофьева1807 г.р.
Дети
Алексей Егоров1832 г.р.
Фёдор Егоров1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Степан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Прокофьева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Алексей Егоров

Мать ребёнка: Елена Прокофьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фёдор Егоров

Мать ребёнка: Елена Прокофьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Конаков Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Елена Прокофьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Алексей Егоров

Мать ребёнка: Елена Прокофьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

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