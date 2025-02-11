Егор Степанов
мужской, родился 1808, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСтепанДо 1788 г.р.
Супруги
Елена Прокофьева1807 г.р.
Дети
Алексей Егоров1832 г.р.
Фёдор Егоров1837 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Прокофьева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Алексей Егоров
Мать ребёнка: Елена Прокофьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фёдор Егоров
Мать ребёнка: Елена Прокофьева
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Елена Прокофьева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Алексей Егоров
Мать ребёнка: Елена Прокофьева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно