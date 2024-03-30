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Зубков Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Белоруссия, Витебская губерня, Поставского района

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Зубков Яков Осинович

Мать: не указана

Белоруссия, Витебская губерня, Поставского района
Рождение ребёнка
27.11.1898

Дочь: Агрипина Митриевна

Мать ребёнка: Зубкова Дарья

Белоруссия, Витебская губерня, Поставского района
Рождение ребёнка
1900

Сын: Зубков Арсентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубкова Дарья

Виленская губерния Свенцянский уезд
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Зубков Афромей Митриевич

Мать ребёнка: Зубкова Дарья

Виленская губерния Свенцянский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зубков Тит Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубкова Дарья

Виленская губерния Свенцянский уезд д. Белянишки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Митриевна

Мать ребёнка: Зубкова Дарья

Смерть
Неизвестно
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