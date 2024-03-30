Зубков Дмитрий Яковлевич
Место рожденияБелоруссия, Витебская губерня, Поставского района
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Зубков Яков Осинович
Белоруссия, Витебская губерня, Поставского района
Рождение ребёнка
27.11.1898
Дочь: Агрипина Митриевна
Мать ребёнка: Зубкова Дарья
Белоруссия, Витебская губерня, Поставского района
Рождение ребёнка
1900
Сын: Зубков Арсентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зубкова Дарья
Виленская губерния Свенцянский уезд
Рождение ребёнка
Около 1903
Мать ребёнка: Зубкова Дарья
Виленская губерния Свенцянский уезд
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Зубкова Дарья
Виленская губерния Свенцянский уезд д. Белянишки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Митриевна
Мать ребёнка: Зубкова Дарья
Смерть
Неизвестно