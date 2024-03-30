Зубков Тит Дмитриевич
Место рожденияВиленская губерния Свенцянский уезд д. Белянишки
Дата рождения1903
Дата смерти25.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Зубков Дмитрий Яковлевич
Мать: Зубкова Дарья
Виленская губерния Свенцянский уезд д. Белянишки
Рождение ребёнка
07.12.1928
Сын: Зубков Павел Титович
Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
12.03.1932
Дочь: Ложкина/иноземцева Роза Титовна
Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
30.10.1946
Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна
Россия
Рождение ребёнка
06.01.1949
Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
31.10.1950
Дочь: Ермакова Зоя Титовна
Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна
Россия
Смерть
25.12.1971
Россия, Тайга
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
тайга