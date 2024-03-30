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Зубков Тит Дмитриевич

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Место рождения

Виленская губерния Свенцянский уезд д. Белянишки

Дата рождения

1903

Дата смерти

25.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Зубков Дмитрий Яковлевич

Мать: Зубкова Дарья

Виленская губерния Свенцянский уезд д. Белянишки
Рождение ребёнка
07.12.1928

Сын: Зубков Павел Титович

Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
12.03.1932

Дочь: Ложкина/иноземцева Роза Титовна

Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
30.10.1946

Сын: Зубков Георгий Титович

Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна

Россия
Рождение ребёнка
06.01.1949

Сын: Зубков Владимир Титович

Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
31.10.1950

Дочь: Ермакова Зоя Титовна

Мать ребёнка: Зубкова Анна Сергеевна

Россия
Смерть
25.12.1971
Россия, Тайга
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
тайга
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