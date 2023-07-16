Овсепьянц Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 18.07.1947
Дата смертиОколо ?.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.07.1947
Отец: не указан
Мать: Саржант Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсепьянц Раиса Васильевна
Хадыженск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около ?.07.1975