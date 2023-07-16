Овсепьянц Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсепьянц Валентин Васильевич

Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

Около 18.07.1947

Дата смерти

Около ?.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.07.1947

Отец: не указан

Мать: Саржант Софья Дмитриевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсепьянц Раиса Васильевна

Хадыженск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около ?.07.1975

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