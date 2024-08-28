Приходько Дмитрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1991
Сын: Приходько Станислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Приходько (Загоруй) Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
21.01.1999
Дочь: Приходько Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Приходько (Загоруй) Наталья Викторовна
Курск, город Курск, Курская область