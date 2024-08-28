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Приходько Дмитрий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько (Загоруй) Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
19.09.1991

Сын: Приходько Станислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Приходько (Загоруй) Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
21.01.1999

Дочь: Приходько Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Приходько (Загоруй) Наталья Викторовна

Курск, город Курск, Курская область

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