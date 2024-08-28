Приходько (Загоруй) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1991
Сын: Приходько Станислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Приходько Дмитрий Валерьевич
Рождение ребёнка
21.01.1999
Дочь: Приходько Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Приходько Дмитрий Валерьевич
Курск, город Курск, Курская область