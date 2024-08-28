Приходько (Загоруй) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Загоруй) Наталья Викторовна

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Место рождения

Бишкек

Дата рождения

28.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1966

Отец: Загоруй Виктор Иванович

Мать: Загоруй (Носова) Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Дмитрий Валерьевич

Рождение ребёнка
19.09.1991

Сын: Приходько Станислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Приходько Дмитрий Валерьевич

Рождение ребёнка
21.01.1999

Дочь: Приходько Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Приходько Дмитрий Валерьевич

Курск, город Курск, Курская область

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