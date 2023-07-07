Нуримухаметова (Старостина) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нуримухаметов Ильдар Рафаилович
Рождение ребёнка
22.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нуримухаметов Ильдар Рафаилович