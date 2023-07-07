Нуримухаметова (Старостина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуримухаметова (Старостина) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1982

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1982

Отец: Старостин Александр Иванович

Мать: Старостина (Сигалаева) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуримухаметов Ильдар Рафаилович

Рождение ребёнка
28.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуримухаметов Ильдар Рафаилович

Рождение ребёнка
22.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуримухаметов Ильдар Рафаилович

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