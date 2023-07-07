Нуримухаметов Ильдар Рафаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуримухаметов Ильдар Рафаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуримухаметова (Старостина) Елена Александровна

Рождение ребёнка
28.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуримухаметова (Старостина) Елена Александровна

Рождение ребёнка
22.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуримухаметова (Старостина) Елена Александровна

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