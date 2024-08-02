Дунаева Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева Елена Андреевна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Дунаев Антон Матвеевич

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: (Дунаева) Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1851

Сын: Дунаев Сидор Матвеевич

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Дунаев Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Дунаев Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Дунаев Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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