Дунаева Елена Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: (Дунаева) Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1851
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Дунаев Афанасий Матвеевич
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Отец ребёнка: Дунаев Матвей Матвеевич
Смерть
Неизвестно