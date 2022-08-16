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Быков Геннадий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Тихон Алексеевич

Мать: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Быкова Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Быкова Зинаида Андреевна

Смерть
16.08.2022

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