Быков Геннадий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.08.2022
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Тихон Алексеевич
Мать: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Быкова Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Быкова Зинаида Андреевна
Смерть
16.08.2022