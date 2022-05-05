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Бутусов Николай Николаевич

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Место рождения

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

14.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
14.09.1944
Румыния, с.Думешти. Причина смерти: Умер от ран в госпитале. Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 208 гвардейского стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой Звенигородской дивизии. Похороне... Показать все

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