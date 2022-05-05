Бутусов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти14.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
14.09.1944
Румыния, с.Думешти. Причина смерти: Умер от ран в госпитале. Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 208 гвардейского стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой Звенигородской дивизии. Похороне... Показать все