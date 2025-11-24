Милакина Мария (Маня)
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Милакин Митрофан Иванович1904 г.р.
Дети
Милакин Юрий Митрофанович16.03.1934 г.р.
(Милакина) Тамара МитрофановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милакина) Тамара Митрофановна
Отец ребёнка: Милакин Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милакин Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милакин Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1934
Сын: Милакин Юрий Митрофанович
Отец ребёнка: Милакин Митрофан Иванович
Смерть
Неизвестно