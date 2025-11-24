Милакина Мария (Маня) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Милакина Мария (Маня)

Автор
АМ
Мухортова А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Милакин Митрофан Иванович1904 г.р.
Дети
Милакин Юрий Митрофанович16.03.1934 г.р.
(Милакина) Тамара МитрофановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милакин Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милакина) Тамара Митрофановна

Отец ребёнка: Милакин Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милакин Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милакин Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1934

Сын: Милакин Юрий Митрофанович

Отец ребёнка: Милакин Митрофан Иванович

Смерть
Неизвестно

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