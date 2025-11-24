Милакин Митрофан Иванович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Милакин Митрофан Иванович

Автор
АМ
Мухортова А.

мужской, родился 1904, Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

умер 25.07.1943

Супруги
Милакина Мария (Маня)Неизвестно г.р.
Дети
Милакин Юрий Митрофанович16.03.1934 г.р.
(Милакина) Тамара МитрофановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милакина Мария (Маня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милакина) Тамара Митрофановна

Мать ребёнка: Милакина Мария (Маня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милакина Мария (Маня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милакина Мария (Маня)

Рождение ребёнка
16.03.1934

Сын: Милакин Юрий Митрофанович

Мать ребёнка: Милакина Мария (Маня)

Смерть
25.07.1943

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