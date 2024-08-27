Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Родион Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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