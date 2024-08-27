Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Родион Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Смерть
Неизвестно