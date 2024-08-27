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Василий Степанович

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Степан Степанович

Мать: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Родион Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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