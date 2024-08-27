Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Степан Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Родион Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно