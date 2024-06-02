Алексеева (Абрамова) Акилина Лукинична
Место рождения
Дата рождения05.06.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Бракосочетание
15.01.1871
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1875
Дочь: Алексеева Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Алексеев Петр
Отец ребёнка: не указан
внебрачный
Место жительства
1879
Место жительства
1910
Смерть
Неизвестно