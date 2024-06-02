Алексеева (Абрамова) Акилина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Абрамова) Акилина Лукинична

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

05.06.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1849

Отец: Абрамов Лука Прохорович

Мать: Абрамова Параскева Петровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Бракосочетание
15.01.1871

Муж: Алексеев Иван Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1875

Дочь: Алексеева Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Алексеев Петр

Отец ребёнка: не указан

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
внебрачный
Место жительства
1879
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1910
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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