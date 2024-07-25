Rupp (Schmidt) Anna Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Rupp Johann Adam
Отец ребёнка: Rupp Nikolaus
Рождение ребёнка
1792
Сын: Rupp Konrad
Отец ребёнка: Rupp Nikolaus
Рождение ребёнка
1793
Сын: Rupp Johan Georg
Отец ребёнка: Rupp Nikolaus
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Rupp Elisabeth
Отец ребёнка: Rupp Nikolaus
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Rupp Anna Maria
Отец ребёнка: Rupp Nikolaus
Смерть
Неизвестно