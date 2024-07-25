Rupp (Schmidt) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rupp (Schmidt) Anna Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1790 г.р.
1792 г.р.
1793 г.р.
1797 г.р.
1804 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Rupp Johann Adam

Отец ребёнка: Rupp Nikolaus

Рождение ребёнка
1792

Сын: Rupp Konrad

Отец ребёнка: Rupp Nikolaus

Рождение ребёнка
1793

Сын: Rupp Johan Georg

Отец ребёнка: Rupp Nikolaus

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Rupp Elisabeth

Отец ребёнка: Rupp Nikolaus

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Rupp Anna Maria

Отец ребёнка: Rupp Nikolaus

Смерть
Неизвестно

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