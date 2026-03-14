Михайлова (Фролова) Мария Валерьевна 07.08.1987 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлова (Фролова) Мария Валерьевна

Автор
ММ
Михайлова М.

женский, родилась 07.08.1987, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Отец
Фролов Валерий Николаевич05.12.1956 г.р.
Мать
Фролова Светлана Алексеевна05.10.1957 г.р.
Супруги
Михайлов Максим Сергеевич29.09.1992 г.р.
Дети
Михайлов Лев Максимович24.07.2017 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1987

Отец: Фролов Валерий Николаевич

Мать: Фролова Светлана Алексеевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
29.08.2015

Муж: Михайлов Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
24.07.2017

Сын: Михайлов Лев Максимович

Отец ребёнка: Михайлов Максим Сергеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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