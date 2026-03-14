Михайлова (Фролова) Мария Валерьевна
женский, родилась 07.08.1987, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
ОтецФролов Валерий Николаевич05.12.1956 г.р.
МатьФролова Светлана Алексеевна05.10.1957 г.р.
Супруги
Михайлов Максим Сергеевич29.09.1992 г.р.
Дети
Михайлов Лев Максимович24.07.2017 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1987
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.08.2015
Рождение ребёнка
24.07.2017
Отец ребёнка: Михайлов Максим Сергеевич
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область