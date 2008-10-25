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Точеный Алексей Михайлович

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Место рождения

Богодуховка, Украина

Дата рождения

19.03.1924

Дата смерти

25.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1924

Отец: Точеный Михаил Семенович

Мать: Точеная (Яремка) Ефросинья Леонтьевна

Бракосочетание
01.07.1951

Жена: Точеная (Лукьященко) Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
08.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Точеная (Лукьященко) Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
25.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Точеная (Лукьященко) Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
30.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Точеная (Лукьященко) Екатерина Даниловна

Смерть
25.10.2008
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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