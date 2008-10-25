Точеный Алексей Михайлович
Место рожденияБогодуховка, Украина
Дата рождения19.03.1924
Дата смерти25.10.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1924
Бракосочетание
01.07.1951
Рождение ребёнка
08.09.1952
Рождение ребёнка
25.06.1954
Рождение ребёнка
30.01.1960
Смерть
25.10.2008
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно