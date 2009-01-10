Точеная (Лукьященко) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Точеная (Лукьященко) Екатерина Даниловна

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Место рождения

Богодуховка, Украина

Дата рождения

17.09.1926

Дата смерти

10.01.2009

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926

Отец: Лукьященко Даниил Иванович

Мать: Лукьященко (Дубинец) Мария Иосифовна

Бракосочетание
01.07.1951

Муж: Точеный Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
08.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Точеный Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
25.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Точеный Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Точеный Алексей Михайлович

Смерть
10.01.2009
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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