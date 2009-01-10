Точеная (Лукьященко) Екатерина Даниловна
Место рожденияБогодуховка, Украина
Дата рождения17.09.1926
Дата смерти10.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926
Бракосочетание
01.07.1951
Рождение ребёнка
08.09.1952
Рождение ребёнка
25.06.1954
Рождение ребёнка
30.01.1960
Смерть
10.01.2009
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно