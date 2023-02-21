Попов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Дмитрий

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Сергей

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Степан

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Семен

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Попова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Прасковья

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