Попов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Корней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Дмитрий
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Сергей
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Степан
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Семен
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Попова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Прасковья