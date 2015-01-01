Попов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Филипп
Мать: Попова Прасковья
Рождение ребёнка
04.08.1929
Дочь: Мерзлякова Мария
Мать ребёнка: Попова Ирина
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: Попова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Трофим
Мать ребёнка: Попова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Федор
Мать ребёнка: Попова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ирина