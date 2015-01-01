Попов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Филипп

Мать: Попова Прасковья

Рождение ребёнка
04.08.1929

Дочь: Мерзлякова Мария

Мать ребёнка: Попова Ирина

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: Попова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Трофим

Мать ребёнка: Попова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Федор

Мать ребёнка: Попова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ирина

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