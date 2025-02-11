Иван Григорьевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
(Мухатаева) Анна Агафоновна1827 г.р.
Дети
Власий Иванович11.02.1849 г.р.
Фёкла Ивановна01.09.1851 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1849
Сын: Власий Иванович
Мать ребёнка: (Мухатаева) Анна Агафоновна
Рождение ребёнка
01.09.1851
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: (Мухатаева) Анна Агафоновна
Рождение ребёнка
20.02.1854
Сын: Архип Иванович
Мать ребёнка: (Мухатаева) Анна Агафоновна
Смерть
Неизвестно