Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
(Мухатаева) Анна Агафоновна1827 г.р.
Дети
Власий Иванович11.02.1849 г.р.
Фёкла Ивановна01.09.1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мухатаева) Анна Агафоновна

Рождение ребёнка
11.02.1849

Сын: Власий Иванович

Мать ребёнка: (Мухатаева) Анна Агафоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.09.1851

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: (Мухатаева) Анна Агафоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.02.1854

Сын: Архип Иванович

Мать ребёнка: (Мухатаева) Анна Агафоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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