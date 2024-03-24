Дерябин Пётр Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Элла Петровна
Мать ребёнка: Дерябина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Марина Петровна
Мать ребёнка: Дерябина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерябина Валентина
Смерть
Неизвестно