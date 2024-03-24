Дерябин Пётр Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Пётр Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Элла Петровна

Мать ребёнка: Дерябина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Марина Петровна

Мать ребёнка: Дерябина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Валентина

Смерть
Неизвестно
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