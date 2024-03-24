Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912

Отец: Красильников Мартьян Иванович?

Мать: Красильникова Степанида

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Дерябина Алевтина Нестеровна

Отец ребёнка: Дерябин Сиротин Нестер Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Дерябина Алевтина Нестеровна

Отец ребёнка: Дерябин Сиротин Нестер Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1946

Дочь: Дерябина Малышева Любовь Нестеровна

Отец ребёнка: Дерябин Сиротин Нестер Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Элла Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Пётр Нестерович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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