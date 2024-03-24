Красильникова Дерябина Федосья Мартьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Дерябина Алевтина Нестеровна
Отец ребёнка: Дерябин Сиротин Нестер Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Дерябина Алевтина Нестеровна
Отец ребёнка: Дерябин Сиротин Нестер Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1946
Дочь: Дерябина Малышева Любовь Нестеровна
Отец ребёнка: Дерябин Сиротин Нестер Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Элла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно