Шалашова Юмания Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1919
Дочь: Шалашова Юмания Терентьевна
Отец ребёнка: Шалашов Терентий Прокофьевич
Рождение ребёнка
14.04.1924
Сын: Шалашов Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Шалашов Терентий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шалашова Антонина Тереньевна
Отец ребёнка: Шалашов Терентий Прокофьевич
Смерть
Неизвестно