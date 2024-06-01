Шалашова Юмания Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалашова Юмания Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалашов Терентий Прокофьевич

Рождение ребёнка
20.10.1919

Дочь: Шалашова Юмания Терентьевна

Отец ребёнка: Шалашов Терентий Прокофьевич

Рождение ребёнка
14.04.1924

Сын: Шалашов Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Шалашов Терентий Прокофьевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шалашова Антонина Тереньевна

Отец ребёнка: Шалашов Терентий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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