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Шалашов Терентий Прокофьевич

Место рождения

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шалашов Прокопий Григорьевич

Мать: Шалашова (Воронина) Екатерина Андреевна

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалашова Юмания Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1919

Дочь: Шалашова Юмания Терентьевна

Мать ребёнка: Шалашова Юмания Федоровна

Рождение ребёнка
14.04.1924

Сын: Шалашов Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Шалашова Юмания Федоровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шалашова Антонина Тереньевна

Мать ребёнка: Шалашова Юмания Федоровна

Смерть
Неизвестно

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