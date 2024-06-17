Шалашов Терентий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1919
Дочь: Шалашова Юмания Терентьевна
Мать ребёнка: Шалашова Юмания Федоровна
Рождение ребёнка
14.04.1924
Сын: Шалашов Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Шалашова Юмания Федоровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шалашова Антонина Тереньевна
Мать ребёнка: Шалашова Юмания Федоровна
Смерть
Неизвестно