Воиновъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воиновъ Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Воиновъ Яковъ

Мать: Воинова Зиновья Алексеева

Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Воинова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1913

Сын: Воиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Воинова Пелагея

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1914

Сын: Воиновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Воинова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1916

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Воинова Пелагея

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