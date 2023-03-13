Воиновъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Воиновъ Яковъ
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: Воинова Пелагея
Рождение ребёнка
24.01.1913
Сын: Воиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Воинова Пелагея
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1914
Сын: Воиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Воинова Пелагея
Рождение ребёнка
13.03.1916
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Воинова Пелагея
хуторъ Ново-Покровский