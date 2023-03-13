Воинова (Кокушкина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1912
Муж: Воиновъ Николай
Рождение ребёнка
24.01.1913
Сын: Воиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Воиновъ Николай
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1914
Сын: Воиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Воиновъ Николай
Рождение ребёнка
13.03.1916
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Воиновъ Николай
хуторъ Ново-Покровский