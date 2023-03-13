Воинова (Кокушкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова (Кокушкина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Воиновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1913

Сын: Воиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Воиновъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1914

Сын: Воиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Воиновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1916

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Воиновъ Николай

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