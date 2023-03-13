Воинова Зиновья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Воиновъ Николай
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кашина Мелания
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.02.1899
Сын: Воиновъ Харлампій
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
30.09.1901
Дочь: Воинова Устинья
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
25.08.1902
Сын: Воиновъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.08.1903
Дочь: Воинова Анфиса
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
28.05.1906
Дочь: Воинова Агриппина
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.09.1907
Сын: Воиновъ Григорій
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Воиновъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1914
Дочь: Воинова Марія
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воиновъ Яковъ
Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воиновъ Яковъ