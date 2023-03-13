Воинова Зиновья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинова Зиновья Алексеева

Воинова Зиновья Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Воиновъ Николай

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кашина Мелания

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Рождение ребёнка
08.02.1899

Сын: Воиновъ Харлампій

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1901

Дочь: Воинова Устинья

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Воиновъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Воинова Анфиса

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1906

Дочь: Воинова Агриппина

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1907

Сын: Воиновъ Григорій

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Воиновъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1914

Дочь: Воинова Марія

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воиновъ Яковъ

Отец ребёнка: Воиновъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воиновъ Яковъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close