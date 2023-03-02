Батурин Александр Иосифович 04.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батурин Александр Иосифович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 04.06.1904, Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область

умер 31.01.1983, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Борисовская (княгиня Дулова) Вера Георгиевна14.01.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисовская (княгиня Дулова) Вера Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно

певец

Смерть
31.01.1983
Москва, город федерального значения Москва

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