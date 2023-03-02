Батурин Александр Иосифович
мужской, родился 04.06.1904, Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область
умер 31.01.1983, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Борисовская (княгиня Дулова) Вера Георгиевна14.01.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.01.1983
Москва, город федерального значения Москва