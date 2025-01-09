Пикалова (Пикалова) Агрипина Евдокимовна 12.06.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пикалова (Пикалова) Агрипина Евдокимовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 12.06.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 30.07.1845 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Пикалов Евдоким Тимофеевич24.07.1825 ст. г.р.
Мать
Пикалова Домна ПетровнаОколо 1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1844 ст.

Отец: Пикалов Евдоким Тимофеевич

Мать: Пикалова Домна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
13.06.1844 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
30.07.1845 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

Похороны
31.07.1845 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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