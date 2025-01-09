Пикалова (Пикалова) Агрипина Евдокимовна
женский, родилась 12.06.1844 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 30.07.1845 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецПикалов Евдоким Тимофеевич24.07.1825 ст. г.р.
МатьПикалова Домна ПетровнаОколо 1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1844 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.06.1844 ст.
Смерть
30.07.1845 ст.
Похороны
31.07.1845 ст.