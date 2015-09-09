Васильева Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения27.01.1934
Дата смерти09.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1976
Дочь: Калмык Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Писаренко Николай Степанович
Малаешты, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
09.09.2015
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика