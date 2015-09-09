Васильева Мария Петровна 27.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Мария Петровна

Место рождения

Бутор, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

27.01.1934

Дата смерти

09.09.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутор, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
18.03.1976

Дочь: Калмык Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Писаренко Николай Степанович

Малаешты, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
09.09.2015
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика

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