Голованова (Малышкина) Агриппина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Бракосочетание
10.02.1916 ст.
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 16. Д. 2225. Л. 201об.-202. В браке рождены не менее 3 детей.
Рождение ребёнка
13.12.1916 ст.
Сын: Голованов Матвей Матвеевич
Отец ребёнка: Голованов Матвей Сергеевич
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 16. Д. 2225. Л. 190об.-191.
Рождение ребёнка
Около 1918 ст.
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Голованов Матвей Сергеевич
Смерть
После 1941