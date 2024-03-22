Голованова (Малышкина) Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Малышкина) Агриппина Андреевна

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.02.1916 ст.

Муж: Голованов Матвей Сергеевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 16. Д. 2225. Л. 201об.-202. В браке рождены не менее 3 детей.
Рождение ребёнка
13.12.1916 ст.

Сын: Голованов Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Голованов Матвей Сергеевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 16. Д. 2225. Л. 190об.-191.
Рождение ребёнка
Около 1918 ст.

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Голованов Матвей Сергеевич

Смерть
После 1941
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