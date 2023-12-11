Данило
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Гордеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьян
Мать ребёнка: Пелагея Гордеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Гордеева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Пелагея Гордеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Пелагея Гордеева
Рождение ребёнка
1862
Сын: Пантелеймон
Мать ребёнка: Пелагея Гордеева