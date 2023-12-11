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Данило

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1793 г.р.

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Иван

Мать: Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Гордеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьян

Мать ребёнка: Пелагея Гордеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Гордеева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Пелагея Гордеева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Пелагея Гордеева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Пантелеймон

Мать ребёнка: Пелагея Гордеева

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