Фалалеева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: (Фалалеева) Параскева Ананиева
Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: (Фалалеева) Матрёна Ананиева
Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: (Фалалеева) Ирина Ананиева
Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов
Смерть
Неизвестно