Фалалеева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: (Фалалеева) Параскева Ананиева

Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Фалалеев Яков Ананиев

Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: (Фалалеева) Матрёна Ананиева

Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Фалалеев Семён Ананиев

Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: (Фалалеева) Ирина Ананиева

Отец ребёнка: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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